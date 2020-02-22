Muğla seydikemer'de 32 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla seydikemer'de 32 göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla seydikemer'de 32 göçmen yakalandı

24 dakika önce

Seydikemer'de 32 göçmen yakalandıMUĞLA'nın Seydikemer ilçesi, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Seydikemer'de 32 göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye- Antalya Karayolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda yabancı uyruklu bir grup gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ormanlık alanda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 göçmeni yakaladı. Araçlara bindirilerek Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği kaydedildi.

Muğla seydikemer'de 32 göçmen yakalandı

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
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