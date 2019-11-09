Muğla seydikemer'de orman yangını

Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında başlayan anız yangını, büyüyerek ormana sıçradı. Vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde arasözler sevk edildi. Orman işçileri ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.