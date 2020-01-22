Muğla seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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Muğla seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldü
6 saat önce
Seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldüMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan orman yangınında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:19 Kaynak: DHA
Seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldü
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan orman yangınında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkisindeki yangın bugün saat 13.00 sıralarında başladı. Rüzgarında etkisiyle hızla ormanlık alana yayılan alevlere, orman işletme müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangında, 2 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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