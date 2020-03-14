MUĞLA Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

MUĞLA Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

6 saat önce

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim olduMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hareket halindeki otomobilde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hareket halindeki otomobilde, elektrik kontağından yangın çıktı. Söndürülen yangın sonrası araçta, maddi hasar oluştu.

Bodrum'dan Milas yönüne giden Vedat Demirci yönetimindeki 44 ABT 299 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bodrum- Milas karayolunda aracını kenara çeken Demirci, araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı ve itfaiyeden yardım istedi. Bodrum itfaiye grup amirliği ekipleri, olay yerine gelerek yangını söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
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