MUĞLA SICAKTAN BUNALDIKÇA DENİZE GİRİP YÜZEN KÖPEK, DATÇA'DA TURİSTLERE EŞLİK EDİYOR - Son Dakika

MUĞLA SICAKTAN BUNALDIKÇA DENİZE GİRİP YÜZEN KÖPEK, DATÇA'DA TURİSTLERE EŞLİK EDİYOR

Dünyaca ünlü Palamutbükü sahilinin ev sahiplerinden biri olan sokak köpeği, yerli ve yabancı turistlere denizde eşlik ederek serin suların tadını çıkarıyor.

Dünyaca ünlü Palamutbükü sahilinin ev sahiplerinden biri olan sokak köpeği, yerli ve yabancı turistlere denizde eşlik ederek serin suların tadını çıkarıyor.

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu

Muğla'nın turizm cennetlerinden Datça sakin tatil arayışındaki yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tatilciler diğer birçok tatil yöresine kıyasla daha sakin bir tatil imkanı sunan Datça'nın Palamutbükü sahiline akın etti. Turistlerin yanı sıra, sahilde dolaşan bir sokak köpeği de denize girerek serinledi. Koronavirüs tedbirlerine uyarak tatil yapan vatandaşların kameraya kaydettiği köpeğin o anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Sahildekilerin ilgisini üzerine çeken sevimli köpek, denizde serinledikten ve yüzdükten sonra kurulanıp yoluna devam etti.

DATÇA HEM DENİZİ HEM DE MANZARASI İLE BÜYÜLÜYOR

Datça'da birçok sahilde yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkarıyor. Serin deniz suyu, ilçenin misafirleri için tercih sebebi oluyor. Datça aynı zamanda manzarası ile de özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Yüksek tepelerden manzara çekimleri yapmak isteyenler için Datça, doğal bir fotoğraf stüdyosunun andırıyor.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE VATANDAŞLAR UYUYOR

Datça'da turistlerin genel olarak koronavirüs önlemlerine uydukları görüldü. Maske kullanımıda dikkat edilirken, sahillerde sosyal mesafe kuralı da yine yüksek oranda yerine getiriliyor. Lokanta ve alışveriş noktalarında da uygun görülen kapasitenin üstünde müşteri kabul edilmiyor.

Koronavirüs, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA SICAKTAN BUNALDIKÇA DENİZE GİRİP YÜZEN KÖPEK, DATÇA'DA TURİSTLERE EŞLİK EDİYOR - Son Dakika

Son Dakika

15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:27 Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 19:12 Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
14:41
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:07:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA SICAKTAN BUNALDIKÇA DENİZE GİRİP YÜZEN KÖPEK, DATÇA'DA TURİSTLERE EŞLİK EDİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]