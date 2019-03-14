Muğla Simitçi Heykeline Zarar Verildi
1 saat önce
Simitçi heykeline zarar verildiMuğla merkezinde bulunan ve polyster malzemeden yapılan 'Simitçi' heykelinin elindeki simidin kırılması tepki çekti.
Simitçi heykeline zarar verildi Muğla
merkezinde bulunan ve polyster malzemeden yapılan 'Simitçi' heykelinin elindeki simidin kırılması tepki çekti. Menteşe
Belediyesi'nin 'Yeşil Alanlarının Temalandırılması' projesi kapsamında ilçe merkezindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı önüne 'Simitçi' heykeli dikildi. Günlük hayattan karenin yansıtıldığı heykelin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Heykelin yanına hatıra fotoğrafı çektirmek için gelen vatandaşlar zarar verildiğini fark edip, tepki gösterdi.
Vatandaşlardan 28 yaşındaki Leman
Korkmaz, Fotoğraf çektirmeye geldiğimiz zaman simidin kopartıldığını gördük. Büyük bir üzüntü yaşadık. Zarar verenler emek hırsızıdır. Bunun başka bir tarifi olamaz. Kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor. Çünkü heykel kötü görünüyor diye konuştu.
Menteşe Belediye Başkanı CHP
'li Bahattin Gümüş
de heykele zarar verilmesine tepki gösterip, kenti zenginleştiren heykellerin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Gümüş, Kültür turizminin ön plana çıktığı ilçe merkezini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, heykelleri görünce belediyemizi ziyaret ederek teşekkür ediyor. Bu heykeller aynı zamanda, Muğla'nın kültür-sanat kenti markasını da pekiştiriyor. Büyük bir emek gösterilerek yapılan bu esere zarar verenleri kınıyorum. Bunu yapanları bilinçli bulmuyorum. Sanata böyle mi sahip çıkacağız Kenti zenginleştiren heykellerimizin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerekiyor dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:43 Kaynak: DHA
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