Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti

01.12.2021 22:06
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı Ziyaret EttiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Başkanı Emrah Aslan ile Topluluk Üyeleri Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı Ziyaret EttiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Başkanı Emrah Aslan ile Topluluk Üyeleri Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette topluluk üyeleri Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya, Topluluk Faaliyetleri, TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ta kabul edilen projeleri hakkında bilgi verdi. Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu, kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirleyerek hem kent genelindeki tüm paydaşlar ile hem de tüm kampüs alanlarında yer alan birimlerin öğrencileri ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi ulusal düzeydeki proje çağrılarına ve öğrenci yarışmalarına katılımı artırmayı amaçlamaktadır. Toplulukta temel çalışma yaklaşımı, akran öğrenimi yoluyla proje ve yarışma kültürü içerisinde deneyim kazanmış olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin bu süreçlerde hiç yer almamış diğer öğrencilere rehberlik yapması şeklindedir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Orhan Tavlı, Emrah, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinlerarası Ar-Ge ve Proje Topluluğu Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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