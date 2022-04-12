Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi küçük öğrencileri sosyal becerilerle donatıyor - Son Dakika
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi küçük öğrencileri sosyal becerilerle donatıyor

12.04.2022 14:40
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi küçük öğrencileri sosyal becerilerle donatıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğrenim hayatlarının başında eğitim gören gönüllü üniversitelilerin desteğiyle çeşitli becerilerle donatılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğrenim hayatlarının başında eğitim gören gönüllü üniversitelilerin desteğiyle çeşitli becerilerle donatılıyor.

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği öğrencileri, 5 yaş grubu öğrencilere İngilizce öğretiyor. Minik öğrenciler İngilizce dersleriyle hem yabancı dil öğreniyor hem de eğlenceli ve öğretici etkinlikler sayesinde yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştiriyor. İngilizce Öğretmenliği öğrencileri de bu etkinlikle öğretmenlik deneyimi kazanıyor.

Eğitim Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliği ile Gündüz Bakımevi öğrencileri için düzenlenen masal okuma etkinliğinde ise öğretim elemanları ve öğrenciler, okul öncesi çocuklara masal anlatıyor.

Masal anlatımının ardından ise somut materyaller ve canlandırma yoluyla masalın ana temasına uygun çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Spor Bilimleri Fakültesi de Gündüz Bakımevi çocukları için "Hareketle Eğlen" etkinliği düzenliyor. Müzik eşliğinde yapılan jimnastik hareketleri ile çocukların büyük kas gruplarının ve koordinasyon özelliklerinin gelişiminin yanı sıra duygusal gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Etkinliğin duygusal gelişim takibi ise Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştiriliyor.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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