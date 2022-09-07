Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi "Enerji ve Çevre" kategorisinde TEKNOFEST'te birinci oldu - Son Dakika
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi "Enerji ve Çevre" kategorisinde TEKNOFEST'te birinci oldu

07.09.2022 10:12
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi "Enerji ve Çevre" kategorisinde TEKNOFEST'te birinci oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'de "Enerji ve Çevre" kategorisinde birincilik elde etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'de "Enerji ve Çevre" kategorisinde birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, farklı alanlarda 5 projeyle festivale katılan MSKÜ'nün stantları ilgi gördü.

MSKÜ Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Keçebaş'ın danışmalığını yaptığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Bayram Devlet'in araştırmacı olduğu "Anolit ve Katolit Mimarili Li-İyon Batarya Hücresi" başlıklı proje "Enerji ve Çevre" kategorisinde birinciliğe uygun görüldü.

Ayrıca TÜBİTAK 1512-BIGG Programı desteği ile Prof. Dr. Keçebaş ve doktora öğrencisi Bayram Devlet tarafından kurulan DEV Enerji Firması da 333 başvuru arasından seçilerek, "Teknofest Girişim Ön Kuluçka Programı" kapsamında 100 bin lira hibe desteği aldı.

TEKNOFEST 2021'de de Uluslararası Serbest Görev Kategorisi İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Emrah Arslan'ın projesi üçüncülük, TEKNOFEST 2020'de ise MSKÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı "Sivil Toplum Kuruluşları Afet Kaynak Yönetim Sistemi STK-AKYS" projesi "Bilgi ve İletişim" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülmüştü.

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Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknofest, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 'Enerji ve Çevre' kategorisinde TEKNOFEST'te birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi "Enerji ve Çevre" kategorisinde TEKNOFEST'te birinci oldu - Son Dakika
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