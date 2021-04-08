Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosundan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Büyük Türk Milletinin tarih boyunca bütün iç ve dış düşmanlarını millet-devlet iş birliğiyle hezimete uğrattığının herkesin malumu olduğu belirtildi.

Milletin seçilmiş iradesine ve devletin bekasına karşı yapılan her türlü saldırının milletin kararlı, cesur ve vakur tavrı karşısında yok olup gitmeye mahkum olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bilimin aydınlattığı yolda, demokrasi ve hukuk çerçevesinde büyük bir kararlılıkla yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Bu bağlamda milletimizin hür ve bağımsız iradesini yok sayan, milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü tehdit eden demokrasi ve hukuk dışı her çeşit muhtıraya, darbeye, darbe heveslilerine ve vesayete karşı devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kere daha kamuoyuna saygıyla duyururuz."