MUĞLA-Soğuk havaya aldırmadan denize girip poşete dolanan martıyı kurtardı - Son Dakika

Soğuk havaya aldırmadan denize girip poşete dolanan martıyı kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde poşete dolanan bir martı, soğuk havaya aldırış etmeden üstünü çıkartıp, şortuyla suya atlayan 30 yaşındaki Mehmet Demirdağ tarafından kurtarıldı. Torba Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilen martının veteriner kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu ve doğaya bırakılacağı bildirildi.

Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya yakın alanda çırpınan martıyı görünce, durumu Bodrum Belediyesi görevlilerine bildirdi. Martının poşetten kurtulma mücadelesine şahit olan çevredekilerden Mehmet Demirdağ, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen üstündeki kıyafetleri çıkartıp, şortuyla denize girdi. Kuşun gaga darbelerine maruz kalan Demirdağ, bu rağmen mücadelesini bırakmayıp, sahile çıkardığı martının boynuna ve ayaklarına dolanan poşeti çevredekilerin yardımıyla çıkardı. Demirdağ, Martıyı kurtarmış olmak, benim için güzel bir şey. Lütfen, denizlere poşet, pet şişe ve çöplerimizi atmayalım dedi.

Öte yandan, kurtarılan martı, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirilen martının sağlık durumunun iyi olduğu ve doğaya salınacağı bildirildi.