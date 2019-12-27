Muğla sokak kedileri için atıklardan ev yaptılar - Son Dakika
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Muğla sokak kedileri için atıklardan ev yaptılar

6 saat önce

Sokak kedileri için atıklardan ev yaptılarMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kimya öğretmeni Yıldız Akçay'ın, öğrencileriyle birlikte katı atık malzemelerden sokak hayvanları için kedi evi yaptı.

Sokak kedileri için atıklardan ev yaptılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kimya öğretmeni Yıldız Akçay'ın, öğrencileriyle birlikte katı atık malzemelerden sokak hayvanları için kedi evi yaptı. Yapılan 21 kedi evinden 9'u çeşitli kişilere dağıtılırken, 3'ü ilçedeki okulların bahçelerine bırakıldı. Diğer 9 kedi evinin ise sokaklardaki uygun yerlere yerleştirileceği bildirildi.

Marmaris Atatürk Caddesi'ndeki Sabancı Lisesi'nde kimya öğretmeni olan Yıldız Akçay, ders verdiği iki sınıftaki öğrencileri ile sokak hayvanlarına duyarlılığı artırmak için projesini hayata geçirdi. Bu kapsamanda Akçay, öğrencileri ile topladıkları folyo, plastik pet şişe, sünger, plastik materyallerden derslerinden kalan arta zamanlarında kedi evleri yaptı. Bir ay içerisinde, su ve soğuk geçirmez toplam 21 kedi evi yapıldı. Öğrenciler, yaptıkları kedi evlerinin üzerine farkındalık yaratmak amacıyla, 'Kedimi seviyorum', 'Hayvan seven insan sever', 'Bir hayvan sevmek 10 insan sevmeye bedeldir' ve 'Sokak hayvanlarına sahip çıkın' sloganları yazıldı. Hazırlanan 21 barınaktan 9'u ilçedeki çeşitli kişilere dağıtıldı. 3'ü ise ilçedeki okulların bahçesine konuldu. Kalan 9 kedi evinin ise kedilerin yoğunlukta olduğu sokaklardaki uygun yerlere yerleştirileceği bildirildi.

Projeye öncelik yapan Kimya Öğretmeni Yıldız Akçay, Sokak hayvanlarının barınmasına dikkat çekmek için topladığım katı atık malzemelerden barınak yaptım. Derslerine girdiğim iki sınıfın öğrencileri de yaptığım barınağı görünce destek olmak istedi. Böylelikle ortaya güzel bir proje çıktı. Sokak hayvanlarının korunması amacıyla başlattığımız çalışmamızın tüm okullara yayılmasını hedefliyorum dedi.

Öğretmen yıldız Akçay, ıslak mendil kutusu kapaklarından asit ve madenleri anlatan periyodik cetvel de yapıyor.

Muğla sokak kedileri için atıklardan ev yaptılar

Marmaris, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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