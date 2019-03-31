Son Dakika Haberleri: Muğla Son

Muğla Son

2 saat önce

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.389Toplam Seçmen : 726.497Açılan Sandık : 228Açılan Sandık Oranı : % 9,54Kullanılan Oy : 57.229Geçerli Oy : 56.263Katılım Oranı : % 7,88PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPOSMAN GÜRÜN% 31,7117.841BEHÇET SAATCIBEHÇET SAATCI% 29,2816.471AK PARTİMEHMET NİL HIDIR% 29,0516.

Muğla Son, System.String[]
BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.389
Toplam Seçmen : 726.497
Açılan Sandık : 228
Açılan Sandık Oranı : % 9,54
Kullanılan Oy : 57.229
Geçerli Oy : 56.263
Katılım Oranı : % 7,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN GÜRÜN% 31,7117.841
BEHÇET SAATCIBEHÇET SAATCI% 29,2816.471
AK PARTİMEHMET NİL HIDIR% 29,0516.347
DİĞER% 4,962.793
DPMEHMET KOCADON% 2,341.319
BTPHALİL BİRİNCİ% 1,35758
DSPSEVGİ KÜPELİOĞLU% 0,71402
SAADET PARTİSİTURHAN TUTUMLU% 0,23131
MÜŞTEBA KARAMANOĞLUMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,1690
VATAN PARTİSİGÜNAL DAL% 0,159
TKPCANER ŞAHİN% 0,0952
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 1,26
Katılım Oranı : % 82,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 42,12500
İYİ PARTİMEHMET TOSUN% 36,14429
AK PARTİTAHİR ATEŞ% 19,71234
DİĞER% 1,113
DPHALİL İBRAHİM KAYNAR% 0,597
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,172
SAADET PARTİSİAHMET ERGİN% 0,081
TKPCEM BUKSUR% 0,081
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 5,1
Katılım Oranı : % 87,75


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 41,75453
CHPMUHAMMET ŞAŞMAZ% 21,57234
İYİ PARTİSEDAT KIZIL% 19,26209
DPBEYHAN KORKUT% 13,92151
DİĞER% 3,1334
SAADET PARTİSİKEMAL YURT% 0,182
BBPRECEP BOZKURT% 0,182
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 0,29
Katılım Oranı : % 76,54


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 60,62157
AK PARTİMUHİTTİN KAYABAŞ% 32,0583
İYİ PARTİNAGİHAN BULUT% 5,4114
TKPMEHMET ÖZCAN YILMAZ% 0,772
SAADET PARTİSİHAKKI KAVAS% 0,391
BTPZAHİDE ZÜLAL YILDIZ% 0,391
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,391
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 16,13
Katılım Oranı : % 90,91


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 74,19845
CHPKENAN AY% 24,5279
SAADET PARTİSİONUR CAN% 0,8810
VATAN PARTİSİMEHMET ÖZER% 0,445
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 6,12
Katılım Oranı : % 95,66


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 52,67670
CHPHÜSEYİN EROL% 39,62504
DİĞER% 6,4582
BTPFATMA KARASAKAL% 0,638
VATAN PARTİSİALİ İZCİOĞLU% 0,476
SAADET PARTİSİSAYİT AYDIN% 0,162
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 4,72
Katılım Oranı : % 76,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET OKTAY% 40,9879
AK PARTİSERKAN YAZICI% 40,62873
DSPMUHAMMET ALİ ACAR% 18,43396
BTPBURAK KARATAŞOĞLU% 0,051
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 0,73
Katılım Oranı : % 93,28


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHATTİN GÜMÜŞ% 48,22203
AK PARTİGÜLTEKİN AKÇA% 29,69125
DİĞER% 14,4961
BTPŞENEL GENÇ% 4,2818
DPYUSUF YILDIZ% 1,98
DSPALİ DURNA% 0,954
SAADET PARTİSİÖMER YENİCE% 0,241
TKPAYDIN TURAN% 0,241
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 1,34
Katılım Oranı : % 98,48


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUHAMMET TOKAT% 48,31328
AK PARTİBARIŞ SAYLAK% 45,21307
DİĞER% 4,2729
DPALİ DOĞAN SERÇEK% 1,037
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,443
VATAN PARTİSİLATİF AKGÜL% 0,292
DSPMEHMET SALİH AYAS% 0,292
SAADET PARTİSİEMİN EREN% 0,151
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 4,2
Katılım Oranı : % 82,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPALİM UZUNDEMİR% 42,19578
DPHASAN KARAÇELİK% 29,2400
CHPMEHMET SERTKAYA% 24,45335
DİĞER% 3,852
DSPİSMAİL CAN VAROL% 0,365
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


ULA

Açılan Sandık Oranı : % 5,41
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL AKKAYA% 54,03375
CHPÜMİT KARAARSLAN% 26,37183
DİĞER% 11,9683
İYİ PARTİBEKİR TAVAS% 7,6453
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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