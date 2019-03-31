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2 saat önce
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.389Toplam Seçmen : 726.497Açılan Sandık : 228Açılan Sandık Oranı : % 9,54Kullanılan Oy : 57.229Geçerli Oy : 56.263Katılım Oranı : % 7,88PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPOSMAN GÜRÜN% 31,7117.841BEHÇET SAATCIBEHÇET SAATCI% 29,2816.471AK PARTİMEHMET NİL HIDIR% 29,0516.
BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
| :
|2.389
|Toplam Seçmen
| :
|726.497
|Açılan Sandık
| :
|228
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 9,54
|Kullanılan Oy
| :
|57.229
|Geçerli Oy
| :
|56.263
|Katılım Oranı
| :
|% 7,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN GÜRÜN
|% 31,71
|17.841
|BEHÇET SAATCI
|BEHÇET SAATCI
|% 29,28
|16.471
|AK PARTİ
|MEHMET NİL HIDIR
|% 29,05
|16.347
|DİĞER
|% 4,96
|2.793
|DP
|MEHMET KOCADON
|% 2,34
|1.319
|BTP
|HALİL BİRİNCİ
|% 1,35
|758
|DSP
|SEVGİ KÜPELİOĞLU
|% 0,71
|402
|SAADET PARTİSİ
|TURHAN TUTUMLU
|% 0,23
|131
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|% 0,16
|90
|VATAN PARTİSİ
|GÜNAL DAL
|% 0,1
|59
|TKP
|CANER ŞAHİN
|% 0,09
|52
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BODRUM
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 1,26
|Katılım Oranı
| :
|% 82,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ARAS
|% 42,12
|500
|İYİ PARTİ
|MEHMET TOSUN
|% 36,14
|429
|AK PARTİ
|TAHİR ATEŞ
|% 19,71
|234
|DİĞER
|% 1,1
|13
|DP
|HALİL İBRAHİM KAYNAR
|% 0,59
|7
|VATAN PARTİSİ
|ŞEREF BOZKURT
|% 0,17
|2
|SAADET PARTİSİ
|AHMET ERGİN
|% 0,08
|1
|TKP
|CEM BUKSUR
|% 0,08
|1
DALAMAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 5,1
|Katılım Oranı
| :
|% 87,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET KARAKUŞ
|% 41,75
|453
|CHP
|MUHAMMET ŞAŞMAZ
|% 21,57
|234
|İYİ PARTİ
|SEDAT KIZIL
|% 19,26
|209
|DP
|BEYHAN KORKUT
|% 13,92
|151
|DİĞER
|% 3,13
|34
|SAADET PARTİSİ
|KEMAL YURT
|% 0,18
|2
|BBP
|RECEP BOZKURT
|% 0,18
|2
DATÇA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
FETHİYE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0,29
|Katılım Oranı
| :
|% 76,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİM KARACA
|% 60,62
|157
|AK PARTİ
|MUHİTTİN KAYABAŞ
|% 32,05
|83
|İYİ PARTİ
|NAGİHAN BULUT
|% 5,41
|14
|TKP
|MEHMET ÖZCAN YILMAZ
|% 0,77
|2
|SAADET PARTİSİ
|HAKKI KAVAS
|% 0,39
|1
|BTP
|ZAHİDE ZÜLAL YILDIZ
|% 0,39
|1
|VATAN PARTİSİ
|SELÇUK SELVİ
|% 0,39
|1
KAVAKLIDERE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 16,13
|Katılım Oranı
| :
|% 90,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DEMİR
|% 74,19
|845
|CHP
|KENAN AY
|% 24,5
|279
|SAADET PARTİSİ
|ONUR CAN
|% 0,88
|10
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ÖZER
|% 0,44
|5
KÖYCEĞİZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 6,12
|Katılım Oranı
| :
|% 95,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL CEYLAN
|% 52,67
|670
|CHP
|HÜSEYİN EROL
|% 39,62
|504
|DİĞER
|% 6,45
|82
|BTP
|FATMA KARASAKAL
|% 0,63
|8
|VATAN PARTİSİ
|ALİ İZCİOĞLU
|% 0,47
|6
|SAADET PARTİSİ
|SAYİT AYDIN
|% 0,16
|2
MARMARİS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 4,72
|Katılım Oranı
| :
|% 76,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET OKTAY
|% 40,9
|879
|AK PARTİ
|SERKAN YAZICI
|% 40,62
|873
|DSP
|MUHAMMET ALİ ACAR
|% 18,43
|396
|BTP
|BURAK KARATAŞOĞLU
|% 0,05
|1
MENTEŞE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0,73
|Katılım Oranı
| :
|% 93,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BAHATTİN GÜMÜŞ
|% 48,22
|203
|AK PARTİ
|GÜLTEKİN AKÇA
|% 29,69
|125
|DİĞER
|% 14,49
|61
|BTP
|ŞENEL GENÇ
|% 4,28
|18
|DP
|YUSUF YILDIZ
|% 1,9
|8
|DSP
|ALİ DURNA
|% 0,95
|4
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YENİCE
|% 0,24
|1
|TKP
|AYDIN TURAN
|% 0,24
|1
MİLAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 1,34
|Katılım Oranı
| :
|% 98,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUHAMMET TOKAT
|% 48,31
|328
|AK PARTİ
|BARIŞ SAYLAK
|% 45,21
|307
|DİĞER
|% 4,27
|29
|DP
|ALİ DOĞAN SERÇEK
|% 1,03
|7
|BTP
|ÇETİN ÇUKUR
|% 0,44
|3
|VATAN PARTİSİ
|LATİF AKGÜL
|% 0,29
|2
|DSP
|MEHMET SALİH AYAS
|% 0,29
|2
|SAADET PARTİSİ
|EMİN EREN
|% 0,15
|1
ORTACA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 4,2
|Katılım Oranı
| :
|% 82,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ALİM UZUNDEMİR
|% 42,19
|578
|DP
|HASAN KARAÇELİK
|% 29,2
|400
|CHP
|MEHMET SERTKAYA
|% 24,45
|335
|DİĞER
|% 3,8
|52
|DSP
|İSMAİL CAN VAROL
|% 0,36
|5
SEYDİKEMER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
ULA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 5,41
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL AKKAYA
|% 54,03
|375
|CHP
|ÜMİT KARAARSLAN
|% 26,37
|183
|DİĞER
|% 11,96
|83
|İYİ PARTİ
|BEKİR TAVAS
|% 7,64
|53
YATAĞAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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