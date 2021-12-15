Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor - Son Dakika
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Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor

15.12.2021 00:19

Muğla Spor Turizminde Rotasını ÇiziyorGüney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen "Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor" projesinin sözleşmesi, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı.

Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen "Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor" projesinin sözleşmesi, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı. Muğla Valiliği tarafından hazırlanan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün proje ortağı olduğu "Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor" projesi kapsamında; Muğla'da spor turizmini öne çıkartabilecek basamakların oluşturulmasını sağlamak ve marka değeri yaratabilmek hedefleniyor. Bu çerçevede, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile Muğla ilinin tüm ilçelerinde spor turizmi alanında mevcut potansiyelin stratejik pazarlama planlamasının yapılarak spor turisti sayısının artırılması planlanıyor. Altı aylık proje uygulama süresi içerisinde, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerine ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek, spor turizmi konusunda farkındalığın artırılması, markalaşma ve vizyon kazandırılması hedefleniyor. Gerçekleştirilmesi planlanan "Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor" projesi; projenin hedef grubu olan Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerine, İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ve bünyesindeki 8 Turizm Danışma Bürosuna verilecek 32 saatlik yüz yüze eğitim programlarını ve altı ay sürecek olan danışmanlık hizmetini kapsıyor. Eğitim programları kapsamında; Muğla'nın mevcut turizm faaliyetlerinin durumu, turizmin dört mevsime yayılması, spor turizmi konularının tanımlanması, Muğla için spor turizmi faaliyetleri önerileri, spor faaliyetlerinin Muğla ekonomisine katkısı konuları ele alınacak. Danışmanlık hizmeti kapsamında ise öncelikle bölgedeki yetkililer ve ilgililer ile saha çalışmaları yapılarak, 13 ilçede incelemelerde bulunulacak. Bu kapsamda, mevcut durum analizi ve saha çalışmaları, rakip, pazar, bütçe analizleri, spor faaliyetlerine ilişkin yatırım önerileri, tanıtım ve pazarlama stratejisinin planlanması konularında danışmanlık sağlanacak ve "Muğla İli Spor Turizmi Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi" oluşturulacak.

Kaynak: Habermetre
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