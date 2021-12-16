Üye Girişi
Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor - Son Dakika

Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor

16.12.2021 08:16
Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen "Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor" projesinin sözleşmesi, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı.

Muğla Valiliği tarafından hazırlanan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün proje ortağı olduğu "Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor" projesi kapsamında; Muğla'da spor turizmini öne çıkartabilecek basamakların oluşturulmasını sağlamak ve marka değeri yaratabilmek hedefleniyor. Bu çerçevede, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile Muğla ilinin tüm ilçelerinde spor turizmi alanında mevcut potansiyelin stratejik pazarlama planlamasının yapılarak spor turisti sayısının artırılması planlanıyor.

Altı aylık proje uygulama süresi içerisinde, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerine ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek, spor turizmi konusunda farkındalığın artırılması, markalaşma ve vizyon kazandırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilmesi planlanan "Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor" projesi; projenin hedef grubu olan Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerine, İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ve bünyesindeki 8 Turizm Danışma Bürosuna verilecek 32 saatlik yüz yüze eğitim programlarını ve altı ay sürecek olan danışmanlık hizmetini kapsıyor. Eğitim programları kapsamında; Muğla'nın mevcut turizm faaliyetlerinin durumu, turizmin dört mevsime yayılması, spor turizmi konularının tanımlanması, Muğla için spor turizmi faaliyetleri önerileri, spor faaliyetlerinin Muğla ekonomisine katkısı konuları ele alınacak. Danışmanlık hizmeti kapsamında ise öncelikle bölgedeki yetkililer ve ilgililer ile saha çalışmaları yapılarak, 13 ilçede incelemelerde bulunulacak. Bu kapsamda, mevcut durum analizi ve saha çalışmaları, rakip, pazar, bütçe analizleri, spor faaliyetlerine ilişkin yatırım önerileri, tanıtım ve pazarlama stratejisinin planlanması konularında danışmanlık sağlanacak ve "Muğla İli Spor Turizmi Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi" oluşturulacak.

Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor

Hisarcık, gençlik, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:04 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:01 Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak
07:52 O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler netleşti
07:49 16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
00:50 Bebeğin ağlamasını duyan komşular içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı
00:47 Rezan Epözdemir görevini bırakma nedenini açıkladı
00:25 Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama
00:24 "Sana eş cinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın cezası belli oldu
00:23 Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi
23:57 Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme anahtar rol oynayacak 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme anahtar rol oynayacak         
08:14
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı         
07:32
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 08:23:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement