MUĞLA Sultan ninenin tek isteği evinin çatısının tadilatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Sultan ninenin tek isteği evinin çatısının tadilatı - Son Dakika

MUĞLA Sultan ninenin tek isteği evinin çatısının tadilatı

6 saat önce

Sultan ninenin tek isteği evinin çatısının tadilatıMUĞLALI Sultan Tolga (81), oynadığı sinema filmindeki 'Çoban Teyze' rolüyle herkesin beğenisini kazanırken, gerçek hayatta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ise yürekleri burktu.

Sultan ninenin tek isteği evinin çatısının tadilatı

MUĞLALI Sultan Tolga (81), oynadığı sinema filmindeki 'Çoban Teyze' rolüyle herkesin beğenisini kazanırken, gerçek hayatta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ise yürekleri burktu. Zihinsel engelli ve yatağa bağımlı oğluna 50 yıldır gözü gibi bakan Sultan Tolga, "Kimseden bir şey isteyemiyorum. Çünkü kendimi mahcup hissediyorum. Yaptırırlarsa evimin çatısını yaptırsınlar" dedi.

Türkiye'de 'Dondurmak Gaymak' sinema filminde 'Çoban Teyze' rolüyle tanınan Sultan Tolga, 2 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle zihinsel engelli ve yatalak olan oğlu Şevket Tolga'ya (52) gözü gibi bakıyor. Menteşe ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Sultan Tolga, 25 yıl önce eşini, 18 yıl önce ise arı sokması sonucu büyük oğlunu kaybetti. Kızının evlenmesinin ardından engelli oğluyla yalnız kalan Sultan Tolga, ilerleyen yaşına rağmen yatalak oğlunun tüm ihtiyacını kendi karşılıyor.

Derme çatma 2 odalı bir evde oğlunu elleriyle besleyen, fakat yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmayan Sultan Tolga, "Kimseden bir şey isteyemiyorum. Çünkü kendimi mahcup hissediyorum. Yaptırırlarsa evimin çatısını yaptırsınlar. 50 yıldır oğluma bakıyorum. Neler gördüm neler yaşadım. Yine de bu halime şükürler olsun. Oğlumun altını alırken zorlanıyorum. Ağır olduğu için kaldıramıyorum. Aldığım emekli maaşım geçinmemize yetiyor. Su içeceği zaman su bardağına, çay içeceği zaman çay bardağına bakıyor. Benden ne istediğini gözlerinden bu şekilde anlayabiliyorum" dedi.

MUĞLA Sultan ninenin tek isteği evinin çatısının tadilatı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:43 Kaynak: DHA
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