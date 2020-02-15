Muğla tarihi çınar ağacı yöre ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Tarihi çınar ağacı yöre ekonomisine katkı sağlıyor

MARMARİS'te, koruma altında olan 1905 yaşındaki dev çınar ağacını görmeye gelenler, dilek tutup korunması için bağış yapıyor. Kış mevsiminde ağacı görmeye gelen, doğa tutkunu gezginler ve tatilciler yöre ekonomisine katkı sağlıyor.

Marmaris'e 27 kilometre mesafedeki sık ormanlarla kaplı, dağlık alana kurulu 623 nüfuslu turisti, kırsal Bayır Mahallesi'ndeki, yörenin simgesi haline gelen 1905 yaşındaki dev çınar ağacı, ziyarete gelenlerin beğenisini topluyor. Kış aylarında Türkiye'nin birçok şehrinden gelen gezginler ve tatilciler uğramadan gitmediği dev çınar ağacı çevresinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca tarihi geçmişi anlatan ahşap levhalar bulunuyor. Ahşap bilgilendirme levhalarında 'Çınara Ağacı Tabiat Anıtı' şu şekilde anlatılıyor:

"Bayır mahallemizin sembolü ve uğurudur. Ağacın etrafında dönüldüğünde insanların daha mutlu ve daha uzun yaşam süreceğine inanılmaktadır. Yapacağınız yardım ağacın bakım ve yaşatılması için kullanılacaktır."

Levhayı okuyan tatilci ve gezginler, çınar ağacı çevresinde birkaç kez dolaşarak dilek tutuyor. Çevredeki dükkanlardan yöre halkının yetiştirdiği meyve, kuru gıda, bal ve çeşitli şifalı otlar satın alanlar ardından yanındaki muhtarlık binasındaki kutuya bağışta bulunuyor.

25 YIL ÖNCE TESCİL ETTİRİLDİ

Marmaris Ticaret Odası'nca 1995'te 1880 yaşında Tabiat Anıtı olarak tescil ettirilen 2.8 metre çapındaki çınarın çevresi, 8.7 metre olarak ölçüldü. 35 metre yüksekliğindeki tarihi ağaç, 706 metrekarelik alanı kaplıyor. Böcek, hava şartları gibi çeşitli nedenlerle kuruma tehlikesi geçiren ağaca 25 yıldır, yılda bir defa bakım yapılıyor. Aradan geçen 25 yılda çapı ve uzunluğu aynı kalan çınar ağacı yörenin simgesi haline geldi. Yılda bir defa ağacın gövdesinin bazı bölümleri konulan krom ve nikel tellerle yenileniyor. Çürük dal ve gövdesi özel macunla kapatılıyor. Çeşitli mantar ve böceklerle kaplanan gövde temizlenerek demir sülfat ile güzel taşıyla izole ediliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalle halkı, tarihi çınar ağacı sayesinde turizm sektörüne de hizmet vermeye devam ediyor. Yaz aylarında çoğunluğu yabancı turistler olmak üzere binlerce kişi uğramadan gitmediği çınar ağacı, kış mevsiminde gezginler ile tatilcileri Bayır Mahallesi'ne çekiyor.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

DHA muhabirine telefonla açıklama yapan Bayır Mahalle Muhtarı Arslan Erarslan, "Mahallemizin ve bölgemizin ekonomisine büyük katkısı mevcut. Marmaris'e yaz ve kış gelen turist ile tatilcilerin uğramadan gitmediklerini tarihi yerlerimizden biri de 1905 yaşındaki çınar ağacımızdır. Mahalle halkı olarak tarihi ağacımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Her yıl incelenerek zarar gören yerler yapılan bağışlarla alanında uzman kişiler tarafından bakımı yapılıyor. Geçmişten gelen bir inanış var. Çınar ağacı çevresinde dönüp dilek tutuyorlar. Bu birkaç dönme sonunda sağlıklı ve huzurlu yaşanılacağı inanıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ TÜM AĞAÇLAR BÖYLE KORUNSUN'

Ankara'dan gelen üniversite öğrencisi Hale Cevher, "Levhaları okudum ve ağacın çevresinde dolaşarak dilek tuttum. Ülkemizdeki tüm ağaçların böyle korunmasını diledim. Arkadaşlarımla hatıra fotoğrafı çektirtirdim, bilmeyenlerin duyması için sosyal medya hesabımda paylaşacağım" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencesi Ahmet Ruhi Kalkan, "Mükemmel bir ağaç. Çevresinde dolaştım ama bir dilek tutmadım. Arkadaşlarım gibi ben de fotoğraflarını çekip sosyal medya da paylaşarak daha çok tanınmasını sağlayacağım" dedi.