MUĞLA Tatilciler güneşli havanın keyfini çıkarttı - Son Dakika

Tatilciler güneşli havanın keyfini çıkarttı

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, güneşli havanın keyfini denize girerek ve güneşlenerek çıkarttı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi, yeni normal hayata geçilmesinin ardından tatilcileri ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turistik mahalle Akyaka'da nem yüzde 34'ü gördü. Sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlenen tatilciler güneşli havanın keyfini denize girip, güneşlenerek doyasıya çıkarttı. Kimi tatilcilerin ise kıyafetleri ile denize girmesi dikkat çekti.