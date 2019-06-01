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MUĞLA Tatile LGS rötarı

1 saat önce

Tatile LGS rötarıTurizmin gözde tatil yerlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili nedeniyle hareketlilik yaşansa da aşırı kalabalıklar oluşmadı.

Tatile LGS rötarı
Turizmin gözde tatil yerlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili nedeniyle hareketlilik yaşansa da aşırı kalabalıklar oluşmadı. Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, Lise Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle tatilin geç başladığını söyledi.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezi Bodrum hareketlendi. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri, ulaşımı koordine etti. Güvenlik önlemleri ve denetimler arttırıldı. Bayram tatilinde yerli ve yabancı yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak Bodrum'da, rezervasyonların daha çok bayramın ilk gününde başladığı bildirildi. Bugün için halk plajları ve restoranlarla özel plajlarda fazla yoğunluk yaşanmadı.
'Her şey dahil' konseptiyle çalışan otellerin plajlarındaki yoğunluk dikkat çekti. Bayramın birinci gününden itibaren kentteki doluluk oranının tam kapasiteye ulaşacağı belirtti. Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, rezervasyonların bayramın ilk günü artacağını belirterek, 9 günlük bayram tatilinde yoğun rezervasyonlar, özellikle 3- 5 gün arasında değişiyor. Bunların da yoğunluğu, bayramın ilk günü başlıyor. Cumartesi günü yapılan LGS nedeniyle tatiline geç başlayacak olanları düşünürsek, Bodrum'da bir anda yoğunluk beklemiyoruz. Bayramın birinci gününden itibaren yüzde 100 doluluğa ulaşacak Bodrum'da ikinci konutlar, oteller, tekneler ve yakınlarının yanında konaklayacak kişi sayısının yaklaşık 1 milyon olacağını düşünüyoruz dedi.
MUĞLA Tatile LGS rötarı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
Bodrum, Muğla, LGS, Güncel
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