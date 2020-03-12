Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere ara verildi - Son Dakika

Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere ara verildi

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk Coronavirüs vakasını açıklamasının ardından Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere tedbir amaçlı iki hafta ara verildi.

Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere ara verildi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk Coronavirüs vakasını açıklamasının ardından Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere tedbir amaçlı iki hafta ara verildi. Ayrıca bu sürenin uzatabileceği belirtildi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi içinde faaliyet gösteren 60 yaş üstü öğrencilerin öğrenim gördüğü 'Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere iki hafta ara verildi. Muğla Tazelenme Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna öğrencilere gönderdiği mesajda, "Tazelenme Üniversitesi'nin tüm Muğla kampüslerine duyurulur. Corona Virüsü vakasından dolayı tedbir amaçlı olarak derslere 2 hafta süre ile ara verilmiştir. Gerekirse süre uzatılabilir. Ders yapılmayan süre ders yılı sonunda telafi edilecektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:18 Muş'ta koronovirüs ile ilgili provokasyon paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı
20:17 - Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı
20:16 Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan...
20:16 Beyoğlu'nda metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı
20:16 Hamas'tan ABD'nin Kudüs sakinlerini "Araplar" olarak tanımlamasına tepki

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]