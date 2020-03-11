MUĞLA Telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama - Son Dakika

MUĞLA Telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama

6 saat önce

Telefon dolandırıcılığına 7 tutuklamaMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, telefon dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, telefon dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen bir şebekenin yakalanmasına yönelik harekete geçti. Şüphelilerin Dere Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler N.M. (43), H.D.S.(27), Y.M.(23), E.C.A.(19), B.A.D.(21), M.E.T.(16), M.S.(54), HM.(55), R.M.(20) ve Ö.K. (49) adlı 10 zanlı dün öğle saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtarak, vatandaşları binlerce lira dolandırdığı öne sürüldü. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda telefon, simkart, tablet, bilgisayar ve banka kartlarına ael konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası dün akşam adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Zanlılardan H.D.S. ve Y.M. adli kontrol kararıyla, N.M.(43) ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MUĞLA Telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Yatağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:42 Kaynak: DHA
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