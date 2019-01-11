Muğla Termik Santralde 2 İşçinin Ölümünde, 5 Kişi Hakkında Hapis Talebi )
58 dakika önce
Muğla Termik santralde 2 işçinin ölümünde, 5 kişi hakkında hapis talebi ((ARŞİV))(Tür: Yurt)
Muğla
Termik santralde 2 işçinin ölümünde, 5 kişi hakkında hapis talebi ((ARŞİV))
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:07 Kaynak: DHA
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