Son Dakika Haberleri: Muğla Termik Santralde 2 İşçinin Ölümünde, 5 Kişi Hakkında Hapis Talebi )

Muğla Termik Santralde 2 İşçinin Ölümünde, 5 Kişi Hakkında Hapis Talebi )

58 dakika önce

Muğla Termik santralde 2 işçinin ölümünde, 5 kişi hakkında hapis talebi ((ARŞİV))(Tür: Yurt)

Muğla Termik santralde 2 işçinin ölümünde, 5 kişi hakkında hapis talebi ((ARŞİV))

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:07 Kaynak: DHA

Muğla, Güncel
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