Muğla Tersanede Çıkan Yangın Korkuttu

Tersanede çıkan yangın korkuttuMuğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce teknenin bulunduğu tersanede, bakım için bulunan lüks gulet yatta yangın çıktı.

Tersanede çıkan yangın korkuttu



Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce teknenin bulunduğu tersanede, bakım için bulunan lüks gulet yatta yangın çıktı. Yangın çevredeki teknelere sıçramadan söndürüldü.



İçmeler Mevkisi'ndeki tersaneler bölgesinde bulunan özel bir tersanede, sezon öncesi bakımları yapılan lüks gulet yatta, bugün saat 07.00 sıralarında yangın başladı. Kazan dairesinden çıktığı düşünülen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzlerce yatın bakım için bulunduğu tersanedeki gulet yangını, tersane çalışanları ve Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin de desteğiyle yürütülen yoğun çabayla, başka yere sıçramadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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