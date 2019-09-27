Muğla tescilli 'muğla saraylısı' tatlısı, 300 yıldır ilgi görüyor

Tescilli 'Muğla Saraylısı' tatlısı, 300 yıldır ilgi görüyor

Muğla'da, Yörüklerin bayramlarda ve kız isteme merasimleri için hazırladığı 'Muğla Saraylısı' adlı 300 yıllık lezzet, parmak ısırtıyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nca geçen yıl coğrafi işareti alınan tatlı, sipariş üzerine farklı illere özel ambajla kargoyla gönderiliyor.

Muğla'ya özgü 3 asırlık lezzet 'Muğla Saraylısı', sosyal hayattaki yeriyle de dikkat çekiyor. Kentte evlenecek damat adayları, ailesiyle birlikte kız istemeye giderken hediye olarak bir tepsi alıp yanında götürüyor. Nişan törenlerinde ise bir tepsi Muğla Saraylısı'nın ortasına altın konuyor. Zenginlik, asalet ve samimiyetin göstergesi olarak nitelendirilen tatlının, Menteşe ilçesinde pastane işleten Memduh Şahbaz tarafından 2007 yılında 'Muğla Saraylısı' ismiyle marka tescili yapıldı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle de geçen yıl, coğrafi işaret alındı. Tatlının hazırlanmasındaki püf nokta, yöreye özgü cevizin kullanılmasından geçiyor. Tatlıyı tescil ettiren işletmeci Şahbaz, tatlının özelliklerini şu sözlerle anlattı

Hafif olan tatlımızın ana hammaddesi yöremizin cevizi. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Rafine şekerinin olmadığı yerlerde şurubu pekmezle yapılıyordu. Közün üzerinde pişirildiğini biliyoruz. Oğlan evinden kız evine hediye olarak götürülüyordu. Ortasına sarı lira konulurdu. Bunu sadece varlıklı aileler yapabiliyordu. Komşular, bayramlarda kız evine 'Sarı liralı tatlı geldi mi' diye takılırlardı. Muğla'ya özel bir tatlısı olsun diyerek yola çıktık. Yaşlı bir teyzemize yaptırdığımız tatlıyı satmaya başladık. Büyük ilgi gördü ve özlendiğini anladık. 'Muğla Saraylısı' ismiyle 2007 yılında tescilini yaptırdık. Bu yıl ise Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işareti alındı. Malzemesinin uygunluğu denetlenebilir oldu. 2 kiloluk paketlerimiz ve küçük tepsilerle bizden talep edenlere kargoyla gönderiyoruz. Hediye olarak da ilgi görüyor

Muğla'ya özgü bu lezzet kilosu 48 liradan satılıyor. Memduh Şahbaz, sipariş üzerine farklı illere özel ambajla şerbetli bir şekilde kargoyla gönderilen tatlının tarifini şöyle anlattı

Malzemeleri 180 gram yufka, 170 gram ceviz içi, 150 gram sadeyağ, 400 gram şerbet, 100 gram nişasta. Hazırlanışı ise yumurta büyüklüğünde bezelere ayrılan hamur, 15 dakika dinlendirilir ve kurumadan nişasta yardımıyla oklava ile baklava hamurundan daha kalın olacak şekilde açılır. Açılmış yufka temiz bir bez üzerine alınır ve üzerine ceviz serpilir. Bezin bir kenarından tutarak yuvarlanır, yufka rulo haline getirilmiş olur. Kendi etrafında döndürülerek yuvarlak tepsinin ortasına konur. Diğer bezelere de aynı işlem yapılarak ortadaki hamurun etrafına sarılır. Üzerine bol miktarda yağ gezdirilir. Yağ çekene kadar beklenir ve 215 derecelik fırında pişirilir. Diğer yandan yüzde 60 şeker, yüzde 40 su ve limon tuzu kaynatılarak şerbet hazırlanır. Pişen Saraylı'nın üzerine ılık şerbet dökülerek birkaç saat dinlendirilir. Fırından çıkan Saraylı ve şerbet, aynı sıcaklıkta olmalı