Muğla thomas cook yolcuları ülkelerine dönmeye devam ediyor

Thomas Cook yolcuları ülkelerine dönmeye devam ediyor

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşları parça parça ülkelerine dönüyor. İngiliz Hükümeti tarafından sürdürülen taşınma işlemi kapsamında iflasın ardından Dalaman'dan daha önce 3 bin turist ülkelerine döndü. Son olarak dün (cuma) saat 23.00'te, 300 yolcu, Dalaman Havalimanı'ndan bindikleri uçakla ayrıldı.