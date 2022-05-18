Muğla Trafik Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Muğla Trafik Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı

Muğla Trafik Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı
Son Güncelleme: 17.06.2022 11:32

Muğla'nın tüm ilçelerinde yapılan Trafik Çalıştayı'nın ve trafik haftası etkinliklerinin değerlendirildiği toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Valilik 75. Yıl toplantı salonundaki toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran, Ulaşım Daire Başkanı Emre Tümer, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Ünver, İl AFAD Müdürü İsmail Özkan, Karayolları 26. Şube Şefi Duru Öztop, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, Jandarma Trafik Şube Müdürü Yüzbaşı Ender Arslan, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Temel, Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Bölge Trafik Müdürü Ferhat Demiriz, Muğla Şoförler Odası Başkanı Arif Özer, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay katıldı.

Muğla'nın tüm ilçelerinde ilçe protokolü ve ilgili kurumların katılımıyla trafik çalıştayı oturumlarının yapıldığı, çalıştay oturumlarında ilçelerin trafik sorunlarının tespitinin yapılarak çözüm önerileri konularında istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

İlçe çalıştay oturumlarında her ilçe için o ilçeye özel çözümlerin ortaya konduğu vurgulanırken trafik haftası nedeniyle ilçelerde yapılan etkinlikler değerlendirildi

Trafik ekiplerince karayollarında yapılan denetimlerde tespit edilen trafik düzenini ve güvenliğini arttırıcı tedbirlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Muğla Trafik Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Trafik Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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