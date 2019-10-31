Muğla trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (adliyeye...
7 saat önce
Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:33 Kaynak: DHA
Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'da lüks villada boğdu, İstanbul'da teslim oldu! Katilin babası, cinayetin sebebinin kıskançlık olduğunu söyledi Polis, "Dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol gitti EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket açıklaması