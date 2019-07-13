MUĞLA Tuğba Yurt, Marmaris'te konser verdi
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Tuğba Yurt, Marmaris'te konser verdiMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan şarkıcı Tuğba Yurt, sevilen parçalarıyla tatilcileri coşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
Tuğba Yurt, Marmaris
'te konser verdi
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan şarkıcı Tuğba Yurt, sevilen parçalarıyla tatilcileri coşturdu.
Marmaris Barlar Sokağı
'nda yer alan 3 bin 500 kişilik diskoda konser veren şarkıcı Tuğba Yurt, hareketli şarkılarıyla hem coştu hem coşturdu. 'Ağır Yaralı', 'Aşk Sanmışız', 'Güç Bende Artık' ve 'Sakin Ol' adlı şarkılarını hayranlarının yoğun isteği üzerine iki kere söyleyen Yurt, sahne performansı ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. İki saat boyunca şarkı söyleyen Yurt'un hayranları, sahneyi gül yağmuruna tuttu. Tuğba Yurt, konser bitiminde kuliste 18-25 yaş arası hayranlarının isteklerini kırmayarak beraber fotoğraf çektirdi. Tuğba Yurt ayrıca, ağustos ayında albüm çıkaracağını söyledi.
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