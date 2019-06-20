MUĞLA Tur midibüsü TIR'a çarptı 15'i İngiliz turist, 17 yaralı

Tur midibüsü TIR'a çarptı 15'i İngiliz turist
, 17 yaralı Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde tur midibüsünün önündekİ TIR'a çarptığı kazada 15'i İngiliz turist toplam 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta yapılan tedavi ardından taburcu edildi. Kaza anı ise, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan Mevkisi'nde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen Ercan Tuna, yönetimindeki 15 SA 239 plakalı TIR'la, iddiaya göre, sağa sinyal vererek bir toptancı firmasının bahçesine giriş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada peşinden ve sağ şeritten gelen Murat Kaya
, yönetimindeki 33 PJ 403 plakalı tur midibüsüyle TIR'ın kupa kısmına çarptı. Marmaris'ten Dalaman
'a giden 15 İngiliz turist, tur rehberi ve midibüs şoförü Kaya, kazada yaralandı. Çevredeki bir akaryakıt istasyonunun personeli kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Ayakta yapılan tedavi sonrası yaralıların tamamı taburcu edildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca görüntülendi.