Muğla Turist Rehberleri Odası'ndan "kaçak tur ve rehber" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla Turist Rehberleri Odası'ndan 'kaçak tur ve rehber' uyarısı - Son Dakika

Muğla Turist Rehberleri Odası'ndan "kaçak tur ve rehber" uyarısı

6 saat önce

Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO) Başkanı Turgay Esen, kaçak tur ve rehberlerle karşılaşıldığında ihbar edilmesini istedi.

Muğla Turist Rehberleri Odası'ndan

Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO) Başkanı Turgay Esen, kaçak tur ve rehberlerle karşılaşıldığında ihbar edilmesini istedi.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde 12 bine yakın rehber olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönettiği bir oda olduklarını belirten Esen, özelikle Muğla bölgesinde çok sık denetimler yaptıklarını bildirdi.

Kaçak tur ve rehberlerin önlenmesi için çalıştıklarını anlatan Esen, denetimlerde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileriyle ortak hareket ettiklerini kaydetti.

Ülke turizmine zarar veren bu olumsuzluğun önüne geçilebilmesi için herkese görev düştüğünü vurgulayan Esen, "Vatandaşlar kaçak tur ve rehberlere dikkat etsinler. Böyle durumlarla karşılaştıklarında ihbarda bulunsunlar." dedi.

Rehberlerin, her yıl yenilenen profesyonel turist rehberleri çalışma kartı bulunduğuna dikkati çeken Esen, bütün turların profesyonel turist rehberleriyle yapılması gerektiğini ifade etti.

Esen, rehberlik mesleğini korumak için ellerinden geleni yaptıklarını, devletin de meslekleriyle ilgili kanunla bu mücadeleye destek verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nu bulunan ender ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Esen, " Yunanistan, İspanya, İngiltere'de rehberlikle ilgili kanun yok. Kanunla korunan bir meslek örgütüyüz. Devletimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Turgay Esen, turist, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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