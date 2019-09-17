Muğla turistlerin peştemal ilgisi

Turistlerin peştemal ilgisi

Muğla'nın Datça ilçesi turizm sezonun son günlerinde yabancı turistlerin akınına uğruyor. İlçeye gelen özellikle yabancı turistler, peştemal bornoz, plaj kıyafetleri, bluz ve gömlek gibi yöresel tekstil ürünlerine büyük ilgi gösteriyor.

Datça limanı, Bodrum ve Marmaris gibi ilçelerden gelen gezi tekneleri ile dolup taşarken, tatilcilerin büyük çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturması, esnafın yüzünü güldürdü. Günü birlik turlar ile Datça'ya gelen yabancı turistler arasında ilk sıralarda yer alan Hollandalı turistler, karaya ayak basar basmaz, çarşı- pazar dolaşıp bol bol alışveriş yapıyor. Hollandalı turistler, peştemal bornoz, plaj kıyafetleri, bluz ve gömlek gibi yöresel tekstil ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Datça'da esnaflık yapan Ulalı Fehmi Güler (54), son yıllarda yabancılar arasında peştemala olan ilginin arttığını söyledi. Güler, Anadolu kadınlarının, pamuk, keten, bambu ve ipekten eski geleneklere göre kökboyası ile boyadıkları ve eski tezgahlarda elle dokudukları yüzde 100 doğal peştemallar, özelikle Avrupalı kadınların yeni gözdesi oldu. Anadolu'da yıllarca kullanıldıktan sonra, bir dönem neredeyse unutulmaya yüz tutan peştamalın Avrupalılar tarafından tercih ediliyor olması bizi mutlu ediyor. Yoğun ilgi olunca, ürün çeşitlerimizi artırdık. Eskiden sadece banyodan çıkınca üzerimize sarmak için kullandığımız peştemal şimdi plajlarda, Avrupalı kadınların üzerinde pareo, bluz, plaj kıyafeti olarak karşımıza çıkıyor dedi.

Öte yandan başta peştamal olmak üzere peştamalden yapılan ürünlerin fiyatları şöyle; Peştamal 40 ve 50 TL. Bornoz 50 ve 100 TL. Plaj elbisesi 50 TL. Gömlek 50 - 70 TL. Peştemal koltuk örtüsü 50- 150 TL. Bluz 60 - 70 TL. Tunik 70 - 80 TL ve Peştemal havlu 40- 50 TL