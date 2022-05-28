Muğla turizmi Almanya, Belçika ve Fransa'dan seyahat acentelerine tanıtıldı - Son Dakika
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Muğla turizmi Almanya, Belçika ve Fransa'dan seyahat acentelerine tanıtıldı

28.05.2022 19:48
Muğla turizmi Almanya, Belçika ve Fransa'dan seyahat acentelerine tanıtıldı

Almanya, Belçika ve Fransa'dan gelen 16 kişilik seyahat acentesi temsilcilerine, Muğla'nın Dalaman bölgesindeki turizm merkezleri gezdirildi.

Almanya, Belçika ve Fransa'dan gelen 16 kişilik seyahat acentesi temsilcilerine, Muğla'nın Dalaman bölgesindeki turizm merkezleri gezdirildi.

Airtuerk ve YDA Dalaman Havalimanı'nın organize ettiği gezide, koyları ve turistik merkezleri gezen acente yetkilileri Muğla'nın güzelliklerini keşfetti.

Airtuerk satış müdürü Emre Karakaş, bölgeye uçak seferlerinin düzenlenmesi, ilişkilerin arttırılması ve tüm sezona yayılması konusunda çaba göstereceklerini söyledi.

Muğla turizmi ve Almanya pazarını Avrupa seyahat acenteleri ile konuşarak, bölgenin turizm sektöründe hareketliliği arttırmak için geldiklerini anlatan Karakaş, "Bu kapsamda seyahat acentelerimizi misafir eden, onların bölgeyi tanıması ve tanıtması için desteklerde bulunan YDA Dalaman Havalimanı yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ortaca Dalyan Turizm Derneği Başkan Ali Mürşit Yağmur ise acente temsilcilerinin Dalyan, Göcek ve Fethiye'de 3 günlük geziye katıldıklarını, bölgeye hayran kaldıklarını dile getirdi.

YDA Dalaman Havalimanı Operasyon Direktörü Orçun Songur da acente temsilcilerinin Avrupa pazarındaki tanıtım çalışmalarına hız vermek üzere bölgeye getirildiğini kaydetti.

Avrupa'dan Dalaman'a uçuşlara hız vermek istediklerini vurgulayan Songur, birçoğu bölgeye ilk defa gelen seyahat acentesi temsilcilerinin mutlu ayrıldığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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