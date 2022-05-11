Muğla Türk Mutfağı Haftasına Hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda ilimiz destinasyonlarının etkin tanıtımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "İl Tanıtım ve Geliştirme Programı" kapsamında ilimiz potansiyelini arttırmak için çalışan paydaşların yer aldığı "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" toplantısı düzenlendi.

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı haftası hakkında bilgi vererek, hafta boyunca 13 ilçede ve antik kentlerde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle Muğla'nın ve ülkemizin mutfak kültürünün tanıtılacağını ifade etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftasında yapılacak faaliyetlerin ve ülkemiz ve Muğla gastronomisinin hak ettiği yere ulaşması için yapılacak çalışmaların bir çatı altında koordinasyon içinde yürütüleceğini, Muğla'nın ve ülkemizin yemek kültürünün yerli ve yabancı misafirlere tanıtılması konusundaki çalışmalarla markalaşmanın sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Muğla'nın turizm çeşitliliğinde ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, dört mevsim turizm hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek, gastronomi turizmi, doğa turizmi, spor turizmi, yat turizmi, eko turizm ve agro turizm gibi alternatif turizm çeşitleriyle Muğla'nın en çok tercih edilen turizm şehri olduğunu belirtti.

Toplantının ardından katılımcılara, Muğla Tarhanası, Muğla Keşkeği, Muğla Kebabı, İçli Pilav ve Muğla Zerdesi gibi Muğla'nın yöresel lezzetleri ikram edildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı Türk mutfağının yüzyılların birikimine dayanan asırlık tarifleriyle dünyaya tanıtılmasını amaçlıyor. Tanınmış şef ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan kitap, Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız, ekolojik, sürdürülebilir, glütensiz ve vejetaryen beslenme özelliklerine de dikkati çekiyor.

Ula Etcim Restoranda düzenlenen toplantıya; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Feriştah Ölmez Şölener, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Develi, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler ve Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı Yücel Okutur, Milas-Bodrum Havalimanı TAV Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Karatürk, Dalaman Havalimanı YDA Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, MBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Özgür Akdağ, MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çahan, Muğla Valiliği Özel Kalem ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Baki Gencel, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Muğla Gazetesi, Muğla Haber ve Muğla Postası Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Göçer, İhlas Haber Ajansı Muğla Temsilcisi Bekir Tosun, NTV Temsilcisi Murat Ersan, Anadolu Ajansı Muhabiri Osman Akça, Muğla Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Karakaya katıldı.