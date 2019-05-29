Son Dakika Haberleri: MUĞLA Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı
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MUĞLA Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı

1 saat önce

MUĞLA Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı(Tür: Yurt)

MUĞLA Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı
(Tür: Yurt)
MUĞLA Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:22 Kaynak: DHA
Türkiye, Güncel
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