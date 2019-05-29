MUĞLA Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı
1 saat önce
MUĞLA Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:22 Kaynak: DHA
MUĞLA Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı
(Tür: Yurt)
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