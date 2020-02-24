Muğla ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı - Son Dakika

Muğla ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı

6 saat önce

Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadıMUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir otomobil içinde ağır yaralı halde bulunan Ümmü Yeşil Tatlı (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir otomobil içinde ağır yaralı halde bulunan Ümmü Yeşil Tatlı (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Tatlı'nın kendisine çarpan otomobilin kırılan ön camından içeri girdiği, sürücünün de aracı, yaralıyla birlikte 6 kilometre mesafedeki sanayi sitesine götürüp, terk ettiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından yakalanan sürücü B.H., gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca ilçe merkezi yönüne giden B.H.'nin kullandığı 07 AIL 159 plakalı otomobil, Okçular Mahallesi'nde, aynı yönde giden 2 çocuk annesi, ev kadını Ümmü Yeşil Tatlı'nın kullandığı 48 RU 025 plakalı motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tatlı, otomobilin kırılan ön camından içeri girdi. Sürücü ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti. Görgü tanıkları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede çalışma başlatan jandarma, otomobili, kazadan 40 dakika sonra 6 kilometre mesafedeki Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobildeki ağır yaralı Tatlı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, sürücü B.H.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. B.H.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Muğla ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı

Motosiklet, Jandarma, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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