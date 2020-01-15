Muğla üniversiteli, köpeğini tekmeleyen teknikerin burnunu kırdı - Son Dakika
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Muğla üniversiteli, köpeğini tekmeleyen teknikerin burnunu kırdı

6 saat önce

Üniversiteli, köpeğini tekmeleyen teknikerin burnunu kırdıMUĞLA'da üniversite öğrencisi Hakan Kayıran (21), iddiaya göre, köpeğini tekmeleyen aynı üniversitede tekniker H.S.'nin (Halil Sorgun) yumrukla burnunu kırdı.

Üniversiteli, köpeğini tekmeleyen teknikerin burnunu kırdı

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Hakan Kayıran (21), iddiaya göre, köpeğini tekmeleyen aynı üniversitede tekniker H.S.'nin (Halil Sorgun) yumrukla burnunu kırdı. Okul idaresi tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Kayıran, "Hayvanlar da can taşıyor. İlk önce o köpeğimi darp etti. Okul idaresinin olaya böyle bakmasını istiyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hakan Kayıran, geçen yıl 30 Aralık Pazartesi günü, sınav zamanı olması ve Fransız bulldog cinsi 'Deyzi' isimli köpeğini bırakacak kimse olmaması gerekçesiyle yanında okula götürdü. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet eden Kayıran, iddiaya göre, aynı yüksekokulda tekniker olarak görev yapan H.B.'nin köpeğini tekmelediğini fark etti. İkili arasında sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede burnu kırılan H.B., MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Öğrenci Kayıran ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Kayıran hakkında, ayrıca MSKÜ Meslek Yüksekokulu yönetimince disiplin soruşturması başlatıldı.

Yaşadıklarını anlatan, köpeğinin saldırgan bir ırk olmadığını belirten Kayıran, "Okulun bahçesinde serbest bıraktım. Olay yaşanmadan önce birkaç kişi köpeği sevdi. Arkadaşımla sohbet ediyordum. Sağ tarafıma döndüğümde birisinin Deyzi'yi tekmelediğini gördüm. Karşılıklı olarak birbirimize hakaret ettik. Kavgamızın ardından H.B., karakola giderek benden şikayetçi oldu. Okuldan uzaklaştırma cezası alacağım. Böyle bir şey yapmam doğru değildi ama Deyzi'ye de öyle vurulduğunu görünce kendimi tutamadım. Olay olduktan sonra karşı taraftaki kişi, 'Ben köpeğe vuruyorum sen insana vuruyorsun' dedi. Köpekler de bir canlı. İlk önce o köpeğimi darp etti. Okul idaresinin olaya böyle bakmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan H.S. konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

Muğla üniversiteli, köpeğini tekmeleyen teknikerin burnunu kırdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:20 Kaynak: DHA
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