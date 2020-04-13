MUĞLA Üniversitelilerden sağlık çalışanlarına siperlik maske - Son Dakika

Üniversitelilerden sağlık çalışanlarına siperlik maske MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri, koronavirüse karşı sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in koordinesinde 3D yazıcılarla örnek olarak yapılan siperliklerin sağlık çalışanlarınca beğenilmesi üzerine harekete geçildi. Üniversitenin 'İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu' koruyucu siperlik üretimine başlandı. Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Öğr. Gör. İsmet Çoban, MSKÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Taşarkuyu ve öğrenciler Mikail Akta, Eda Akalp, Şevket Emre Kasap, Mehmet Can Onat, Mustafa Calap, Çağlar Taşarkuyu ile Şükrü Kafal'ın görev aldığı çalışmada, 10 saatte yaklaşık 30 siperlik maske üretiliyor. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Akkuş ile MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Aydoğan, Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları takip etti. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, sağlık personellerinin virüs taşıyan kişilerle birebir temas halinde olduğunu belirterek, "Virüs nefes, öksürük ya da hapşırma yolu ile daha kolay bulaşıyor. Riski en aza indirmek ve sağlık görevlerimize destek olmak için siperlik maske üretiyoruz. Öğrencilerimiz zor günlerde fedakarlıkta bulunuyor" dedi.

Rektör Çiçek, üretilen 60 adet siperlik maskeyi Başhekim Dr. Salih Akkuş'a teslim etti.