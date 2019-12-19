Muğla ünlü şarkıcı neco'nun su kesintisi isyanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla ünlü şarkıcı neco'nun su kesintisi isyanı - Son Dakika

Muğla ünlü şarkıcı neco'nun su kesintisi isyanı

6 saat önce

Ünlü şarkıcı Neco'nun su kesintisi isyanıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 'Neco' ismiyle bilinen ünlü şarkıcı ve sanatçı Nejat Özyılmazel (72), beraberindeki mahalle sakinleri ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen...

Ünlü şarkıcı Neco'nun su kesintisi isyanı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 'Neco' ismiyle bilinen ünlü şarkıcı ve sanatçı Nejat Özyılmazel (72), beraberindeki mahalle sakinleri ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen menfez çalışmaları sırasında sık sık yaşanan su, elektrik ve intenet kesintilerine tepki gösterdi.

Bodrum Belediyesi ile MUSKİ Genel Müdürlüğü'nce Bodrum'un Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şiddetli yağmurlarda yaşanan sel felaketinin önüne geçilmek için menfez çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 hafta önce ilk kazma vurulan ve 2 ay sürmesi beklenen çalışmalarda çok sayıda ev ile iş yerlerinde su, elektrik ve internet kesintileri yaşanmaya başladı. Bitez'de yaşamını sürdüren 'Neco' ismiyle bilinen şarkıcı Nejat Özyılmazel, mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri birlikte yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması için basın açıklaması yaptı. Şarkıcı Neco, İstanbul'da 1995 yılında belediye meclis üyeliği yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Burada yapılan işlerin nereye vardığı ya da varacağını bilemediğimiz bir ortam yaşıyoruz. Aileler çocukları ile birlikte sokağın kenarında oturup su ve elektriğin gelmesini bekliyor. Bu trajik bir durumdur. Belediyelerin ilk yapması gereken insanları mutlu etmektir. Aksi durumda sıkıntılar ve ihtiyaçlar giderilmezse insanlar tepki gösterir. Burada bir inşaat başlattılar. 30-35 yıl sonra çalışma başlatanları tebrik ederim. Ancak bunu çok iyi planlamayla yapmaları gerekirdi. Su, elektrik ve internet hizmetini vermezseniz yapılan hizmetler unutulur. 4 gündür su yok. Bodrum Belediyesi'nden cep telefonlarına gelen son mesajda 20 Aralık tarihi gecesinden sonra su verileceği yazıyor. Son 1 aydır, 2 günde bir elektrik kesiliyor. Yazın 1,5 milyon olan nüfusta trafolar patlamıyor da şimdi mi patlıyor? Resmi kişiler her şeyden önce dürüst olmalı, doğru söylemeliler. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermelilerdir. Belediyecilik bunu gerektirir."

Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü ise, "Yağmurlu havalarda esnafımız ve halkımız su baskınlarına maruz kalıyordu. Burayı ana yol olarak kullandığımız için geçişlerde problem yaşıyorduk. Bunun çözülebilmesi için halkımızın talebiyle menfez çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında ana boru hatlarının çok eski olması nedeniyle patlamalar oluyor. Bundan dolayı su kesintileri yaşanıyor. Yetkililerin en kısa sürede sıkıntıları gidereceklerine inanıyorum. Gereken birimlere dilekçelerimizi verdik. Olumlu dönüş yaptılar" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Meryem Kanber, "Menfez çalışması nedeniyle çocuğumu okula götürürken 5 dakikalık yolu yarım saatte gidebiliyorum. Herkes o yolu kullandığı için kaos yaşanıyor. Elektriğimiz sürekli kesiliyor ve 4 günden bu yana susuzuz. Burasının 4-5 ayda zor bitirileceğini düşünüyorum. Tek kepçe çalışıyor. Saat 17.00'ye geldiği zaman mesai bitiyor. Çok yavaş ilerliyorlar" dedi.

Aynı mahallede lokanta işletmecisi Mustafa Ceylan ve gemi kaptanı İrfan Çelik de menfez çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Muğla ünlü şarkıcı neco'nun su kesintisi isyanı

Muğla, Neco, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için Çevre Bakanlığı'na olumsuz rapor
Ünlü şarkıcı Neco, Bodrum'da sık sık yaşanan kesintilere isyan etti: Bu trajik bir durumdur Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
01:25 MKE'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Son Dakika
01:23 Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
01:20 Kırıkkale mke'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Son Dakika
01:20 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
01:19 İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 01:34:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla ünlü şarkıcı neco'nun su kesintisi isyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]