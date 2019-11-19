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Muğla uyuya kalan sürücü aydınlatma direğine çarptı

6 saat önce

Uyuya kalan sürücü aydınlatma direğine çarptıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, direksiyon başında uyuyan Mutlu U. (41) otomobiliyle çarptığı aydınlatma direğini devirdi.

Muğla uyuya kalan sürücü aydınlatma direğine çarptı, System.String[]

Uyuya kalan sürücü aydınlatma direğine çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, direksiyon başında uyuyan Mutlu U. (41) otomobiliyle çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, geçen 15 Kasım Cum günü saat 05.00 sıralarında, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mutlu U., kullandığı 35 KF 8314 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon başında uyuya kaldı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, aniden kendine gelen sürücü şaşkına döndü. Mutlu U., kazayı yara almadan atlatırken, çarpma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:21 Kaynak: DHA
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