Muğla Valiliği binasında 6 bin 577 kilogram atık geri dönüştürüldü - Son Dakika

Muğla Valiliğinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 6 bin 577 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplandı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sıfır Atık Projesi"nin hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 30 Mart 2018'de Valilik hizmet binasında uygulanmaya başlanılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 9 Mart itibarıyla 3 bin 567 kilogram kağıt, 1764 kilogram plastik, 1139 kilogram cam ve 107 kilogram metalin kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümünün sağlandığı belirtildi.

Atık maddelerin kaynağında ayrıştırılarak geri dönüştürülmesiyle hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sıfır Atık Yönetmeliğince Muğla Valiliğinin Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandığını, projenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve okullarda uygulandığını bildirdi.

Tavlı, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğuyla hayata geçirilen projeye herkesin destek ve katkı sağlaması gerektiğini belirtti.