"İl Ticaret Müdürlüğümüz ve Vergi Dairesi Başkanlığımız koordinesinde gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebep olan konut sahipleri, emlakçı ve benzeri ilgililer hakkında yoğun, yaygın denetimler yapılacak ve fırsatçılık cezasız bırakılmayacaktır. Hepimizi derinden yaralayan bu süreçte her türlü suistimali önlemek adına ne gerekiyorsa yapmaya, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Muğla Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla Valiliğinden depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı - Son Dakika

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