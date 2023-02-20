Muğla Valiliğinden depremzedelerden "yüksek kira" istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Valiliğinden depremzedelerden "yüksek kira" istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı

20.02.2023 15:47
Muğla Valiliğinden depremzedelerden "yüksek kira" istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı

Muğla Valiliği, depremzedelere konutları fahiş fiyatla kiraya verenlere ceza uygulanacağını bildirdi.

Muğla Valiliği, depremzedelere konutları fahiş fiyatla kiraya verenlere ceza uygulanacağını bildirdi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, deprem felaketi nedeniyle kente barınma amacıyla gelen vatandaşlara, konut kiralarında fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Milletin, depremin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Ticaret Müdürlüğümüz ve Vergi Dairesi Başkanlığımız koordinesinde gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebep olan konut sahipleri, emlakçı ve benzeri ilgililer hakkında yoğun, yaygın denetimler yapılacak ve fırsatçılık cezasız bırakılmayacaktır. Hepimizi derinden yaralayan bu süreçte her türlü suistimali önlemek adına ne gerekiyorsa yapmaya, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Muğla Valiliğinden depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı Muğla Valiliğinden depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı Muğla'da deprem fırsatçılarına sıkı takip Muğla'da deprem fırsatçılarına sıkı takip

Muğla Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Valiliğinden depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çalarken suçüstü yakalandılar
16:19 Depremden komşularının yardımıyla kurtulan Arda Ayten, günler sonra girdiği evinin son halini paylaştı
16:11 Taraftarlar hüsrana uğradı! Ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde 13 futbolcu forma giyemeyecek
16:04 Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi vefat etti
15:59 Akşener deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: KYK yurtlarıyla ilgili karardan vazgeçin
15:36 Hatay'da yıkılan binaların arasında çekilen görüntü 'Piyanist' filmini akıllara getirdi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'a gitti
15:14 Bartın'da sağanak yağış nedeniyle 2 köye ulaşım sağlayan köprü kapandı
15:00 Hasarlı binadaki kedisine seslenmek için vince çıktı! Umudunu kaybetmek üzereyken kedisi çıkıp yanına geldi
15:19 Rakibine elini uzatan Ronaldo, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı! Hiç bozuntuya vermedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2023 17:01:58. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Valiliğinden depremzedelerden "yüksek kira" istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement