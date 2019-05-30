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Muğla Valilik Kupası şampiyonu Esençayspor

25 dakika önce

24'üncü Muğla Valilik Kupası Futbol Turnuvası final müsabakasında rakibi Çörüşspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Esençayspor turnuvanın şampiyonu oldu.

Muğla Valilik Kupası şampiyonu Esençayspor, System.String[]
24'üncü Muğla Valilik Kupası Futbol Turnuvası final müsabakasında rakibi Çörüşspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Esençayspor turnuvanın şampiyonu oldu.

Muğla Atatürk Stadyumunda oynanan müsabakayı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federsyonu Başkanı Mehmet Top, Eseçay ve Çörüşspor taraftarı ve vatandaşlar izledi.

Esençayspor ilk yarıda geliştirdiğ ataklar sonucu Kürşat ve Barış'ın golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve geçen yılın şampiyon takımı Esençayspor ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Maçın ardından yurnuvanın ikincisi Çörüşsporlu futbolculara madalyaları takdim edildi. Turnuva şampiyonu Esençayspor kupasını Muğla Valisi Esengül Civelek'in elinden aldı.

Turnuva kupa ve madalya töreni ile sona erdi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:18 Kaynak: İHA
Esengül Civelek, Futbol, Muğla, Spor
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