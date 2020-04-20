Muğla Valisi Civelek:

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 68 bin maskenin dağıtımının başladığını bildirdi.

Vali Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanları ve kamuya açık alanlarda koruyucu maske takılmasının zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Maske satışının yasaklanmasının ardından, 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler ile pazar yerleri, otobüs durakları ve kamu binalarının girişlerinde maskelerin Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ücretsiz dağıtıldığını ifade eden Civelek, kimsenin maskesiz bırakılmayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı gereği Muğla'da da 68 bin maskenin ücretsiz dağıtılacağını belirten Civelek, "Muğla'da ilk etapta 26 bin maske, on ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere, 42 bin maske de Vefa Destek Grupları tarafından il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dağıtılacak. Ekiplerimizin maske dağıtımı başladı." ifadelerini kullandı.

İl genelinden Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığını bildiren Civelek, uyarıların dikkate alınmasını, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını kaydetti.