Muğla Valisi Civelek, alışveriş merkezleri ve taksi duraklarında denetimlerde bulundu - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişte ortak kullanım alanlarından alışveriş merkezleri ve taksi duraklarında denetimlerde bulundu.



Alışveriş merkezlerinin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyup uymadığını yerinde inceleyen Civelek, yetkililerden bilgi aldı.



Civelek, alışveriş merkezlerini kullanan vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra taksi duraklarında denetimlerde bulunan Civelek, "Koronavirüs ile mücadeleye yönelik denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. İl genelinde aldığımız önlemler, uygulamaya koyduğumuz tüm tedbirler vatandaşlarımızın sağlığını korumak için. Vatandaşlarımızın da maske kullanmaları ve sosyal mesafeyi gözetmeleri oldukça önemli." dedi.

Alışveriş merkezleri ve taksi duraklarında sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Civelek, duyarlılıklarından dolayı esnafa teşekkür etti.