Muğla Valisi Civelek'ten Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Civelek, mesajında, başta vatan uğruna evlatlarını feda eden kıymetli şehit anneleri olmak üzere kalbinde anne şefkati taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Civelek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu, sonsuz sevgi, şefkat, merhamet duygularıyla her türlü zorluğa göğüs gererek, büyük özveri ve fedakarlıkla yerine getiren tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum."