Muğla Valisi Civelek'ten "Yaşlılar Haftası" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla Valisi Civelek'ten 'Yaşlılar Haftası' mesajı - Son Dakika

Muğla Valisi Civelek'ten "Yaşlılar Haftası" mesajı

6 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Civelek'ten

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Civelek, mesajında, yaşı ilerlemiş büyüklerin sorunlarına dikkati çekmek, diğer yandan da genç bireylerin büyüklerine olan saygı ve sevgilerinin bilincinde olmalarını sağlamak için her yıl 18-24 Mart'da Yaşlılar Haftasının kutlandığını belirtti.

İnsanlara örnek olan büyüklerin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamak gerektiğini vurgulayan Civelek, "Yaşamlarını sürdürmelerine ve beklentilerine uygun hizmetleri en kaliteli, en iyi ve etkin bir şekilde almalarına yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Esengül Civelek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla Valisi Civelek'ten "Yaşlılar Haftası" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]