Muğla Valisi Esengül Civelek'ten "veda" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan Esengül Civelek, "veda" mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan Esengül Civelek, "veda" mesajı yayımladı. Civelek, mesajında, yaklaşık üç yıldır yürüttüğü Muğla Valiliği görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanması nedeniyle pazartesi günü Muğla'dan ayrılacağını belirtti. Muğla'da görev yapmaktan, Muğla'ya hizmet etmekten onur, gurur, mutluluk duyduğunu ifade eden Civelek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Üç yıllık görev süremde Muğla'ya en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti ve çabası içerisindeki çalışmalarımızda, işbirliği, güç birliği, gönül birliği yaptığım milletvekillerimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, kamu kurum kuruluş yöneticilerine, çalışma arkadaşlarıma, özel sektör temsilcilerine, oda, birlik, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza ve değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, Aziz Muğlalı hemşehrilerime sağlık, afiyet, huzur dolu bir yaşam diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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