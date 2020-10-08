Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı (AA) Muğla Bürosunu ziyaret etti.

Tavlı'yı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım karşıladı.

Vali Tavlı, ziyarette, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Tavlı, tarımdan turizme AA muhabirlerinin bir çok alanda yaptığı haberlerin Muğla'nın tanıtımına büyük katkısının olduğunu dile getirdi.

Mustafa Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında Tavlı'ya bilgi verdi.

Yıldırım, ziyarette Vali Tavlı'ya AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ve AA yayınlarını takdim etti.