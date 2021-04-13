Muğla Valisi Orhan Tavlı, Alpay Mermer A.Ş.'yi ziyaret etti - Son Dakika

Ardından Alpay Mermer Fabrikasında ve ocak işletmelerinde incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, bölgedeki mermer ocaklarında mermerin işlenmesi esnasında ortaya çıkan mermer atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirterek, bölgedeki mermer sektörü temsilcilerinin yürüttüğü projeler hakkında bilgi alarak çalışmaları değerlendirdi.
Muğla'daki mermer fabrikalarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında pandemiyle ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi alan Vali Orhan Tavlı, Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen'e başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Vali Orhan Tavlı'nın Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen'e yapmış olduğu ziyarette Menteşe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız, Ula Kaymakamı ve YİKOB Sorumlusu Vali Yardımcısı Vekili Baha Başçelik, Kavaklıdere Kaymakam Vekili Mustafa Asrlanşahin, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürü Atiye Durmaz bulundu.
Kaynak: Bültenler
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