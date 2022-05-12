Muğla Valisi Orhan Tavlı, engelli derneklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Muğla Valisi Orhan Tavlı, engelli derneklerini ziyaret etti

12.05.2022 12:26
Muğla Valisi Orhan Tavlı, engelli derneklerini ziyaret etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, engellilerle bir araya geldi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, engellilerle bir araya geldi.

Tavlı, "Engelliler Haftası" dolayısıyla Menteşe ilçesindeki Muğla Engelliler Derneği, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği ve Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesine ziyarette bulunarak dernek başkanları, yöneticileri ve engelli aileleri ile buluştu.

Ziyaretlerinde dernek başkanları ve yönetiminden çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi alan Tavlı, yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Tavlı, devletin şefkat şemsiyesi dışında hiç bir vatandaşın kalmaması için özel gayret gösterildiğini söyledi.

Engellilerle hayatı paylaşıp destek olunduğu sürece aşılmayacak hiçbir zorluğun bulunmadığını belirten Tavlı, "Tüm samimiyetim ile engel tanımayan bireylerin ve derneklerin yanındayım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şuuruyla hareket eden ve insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak bizler, her konuda engel tanımayan kardeşlerimizin hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her alanına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz." dedi.

Tavlı, tüm zorluklara rağmen engellilerin sosyal yaşamın bir parçası olduğunu, spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına her alanda önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla Valisi Orhan Tavlı, engelli derneklerini ziyaret etti - Son Dakika


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